Bekijk hier de verkiezingsuitslagen in Drenthe

ASSEN - Om negen uur vanavond sloten de stembussen. De stemmen worden met de hand geteld. Hoe laat kunnen we de eerste uitslagen verwachten?

Vanaf 21.45 uur worden de eerste uitslagen van stembureaus in een aantal kleine gemeenten verwacht. De meeste gemeenten komen pas in de vroege ochtend met de uitslagen.Uit een definitieve exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL, die een half uur na sluiting van de stembureaus bekend gemaakt is, blijkt dat de VVD, ondanks tien zetels verlies, met 31 zetels de grootste partij is.Coalitiepartner PvdA is zwaar afgestraft. Lijsttrekker Lodewijk Asscher ziet zijn partij zakken van 38 naar negen zetels. De PVV van Geert Wilders is fictief met negentien zetels (een stijging van vier zetels) de tweede partij van het land geworden, samen met het CDA van Sybrand Buma (gestegen met zes zetels) en de D66 van Alexander Pechtold (stijging van zeven).Bekijk in dit kaartje de verkiezingsuitslagen per gemeente. Klik hier als de kaart niet goed wordt weergegeven.