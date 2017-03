Rechtbank verlengt tbs van brandstichter uit Assen

ASSEN - De tbs-behandeling van een 31-jarige man uit Assen die in 2006 drie branden stichtte in Assen en Ubbena, is met een jaar verlengd. De man kreeg in 2008 twee jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

In de nacht van 9 op 10 augustus 2006 stichtte hij samen met een vriend brand in een loods van een tuincentrum in Ubbena.Later die nacht gingen Chinees restaurant Jasmijn Garden en een naastgelegen leegstaande boerderij in Assen in vlammen op. Ook die branden bleken de mannen te hebben aangestoken.Verder pleegden vernielingen in een flat aan de Smetanalaan in Assen. Ook daar probeerden ze brand te stichten, maar dat mislukte. De twee hadden meerdere soorten harddrugs door elkaar gebruikt die nacht. De branden zorgden destijds voor grote onrust in Assen.De 31-jarige man, die al vanaf zijn twaalfde drugsverslaafd was, bleek te lijden aan meerdere psychische stoornissen. Daarom veroordeelde de rechtbank hem tot een relatief lage celstraf met tbs. Zijn mededader had geen stoornissen en kreeg alleen vier jaar cel.Volgens de behandelaars van de 31-jarige man is hij nog niet klaar voor terugkeer in de maatschappij. Hij moet nog verder behandeld worden aan zijn stoornissen. Er bestaat volgens hen nog steeds een kans op herhaling.