Stembureaus dicht, stemmen tellen is begonnen

Stembureau in Assen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) In Assen worden de stemmen geteld (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Alle stembureaus zijn gesloten. De opkomst in veel gemeenten in Drenthe is hoger dan in 2012.





Vanaf 21.45 uur worden de eerste uitslagen van stembureaus in een aantal kleine gemeenten verwacht. De stemmen worden met de hand geteld. Medewerkers van stembureaus hebben hun handen vol aan de vele stembiljetten.















