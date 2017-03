Cel dreigt voor stalker van tienermeisje: 'Ik heb engelengeduld'

Een 32-jarige man uit Zwolle valt het meisje onder meer lastig via Facebook (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/ZUIDLAREN - Een 32-jarige man uit Zwolle die al twee keer is veroordeeld voor het stalken van een 15-jarig meisje en haar ouders uit Zuidlaren, dreigt opnieuw in de cel te belanden.

De man is naar eigen zeggen verliefd op het meisje. Hij ontmoette haar ongeveer zes jaar geleden tijdens een vakantie en valt haar en haar ouders sindsdien lastig. De man probeert op allerlei manieren in contact te komen met het gezin. Zo stuurt hij brieven en valt hij de familie lastig op Facebook.



Gevangenisstraf

In 2015 en vorig jaar is hij veroordeeld voor stalking: in 2015 kreeg hij vier maanden voorwaardelijke celstraf en vorig jaar zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk.



De twee voorwaardelijke straffen, in totaal dus zeven maanden cel, moet de Zwollenaar nu gaan uitzitten, vindt de officier. Een van de voorwaarden bij zijn straf van vorig jaar was dat hij zich zou laten opnemen voor behandeling van zijn psychische problemen en drankverslaving.



Omdat de man die behandeling nu weigert, overtreedt hij een voorwaarde. Ook heeft het gezin uit Zuidlaren onlangs weer aangifte van stalking gedaan. Of de man daarvoor opnieuw wordt vervolgd, moet het Openbaar Ministerie nog beslissen.



‘Engelengeduld’

De Zwollenaar zei in de rechtszaal dat hij nog steeds contact wil met het meisje. “Ja, ze is nog jong, maar leeftijd is relatief. Ze wordt vanzelf ouder en ik heb engelengeduld.” Zelf vindt hij dat hij zich wel goed gedraagt. “Ik heb haar toch niet opgezocht in Zuidlaren?” “Dat moest er nog bijkomen!”, aldus een verontwaardigde rechter.



De officier liet weten dat het OM zich grote zorgen maakt nu de man van geen ophouden weet en nog altijd niet behandeld is. De zorgen van het Openbaar Ministerie zijn na vandaag alleen maar groter geworden. "Ze zijn levensgroot.”



De rechtbank doet op 29 maart uitspraak.