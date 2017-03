Ondernemend: Asser gamebedrijf doet mee met de grote jongens

Team 6 Game Studios in Assen maakt ook virtual reality foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Als je er niet op let, loop je er zo aan voorbij, maar in een simpel kantoorpand aan het Apollopad in Assen zit het bedrijf Team 6 Game Studios. Een grote speler in de Nederlandse gamewereld.

Het verhaal begon een paar jaar geleden, gewoon in Assen. "Ik vond spelletjes altijd al leuk", vertelt directeur Ronnie Nelis.



Zolderkamer

"Lang geleden, heel klassiek, zijn we begonnen op een zolderkamer bij mijn ouders", vertelt Nelis. "Dat werd steeds een beetje groter en vanaf 2001 zijn we professioneel begonnen in een kantoor. Op dit kantoor zitten we momenteel met 31 man, maar we werken vaak samen met allerlei freelancers over de hele wereld. We hebben een vaste groep waar we al zestien jaar mee samenwerken en alles bij elkaar zit je wel op zo'n honderd man die we kunnen aanspreken."



Harde wereld

Nu gaat het goed met het bedrijf, maar dat is niet altijd zo geweest, vertelt Nelis. "Het bedrijf heeft meerdere malen aan het randje van de afgrond gestaan door verkeerde deals, maar is er telkens weer bovenop gekomen."



Volgens Nelis is het een harde wereld, waarin gevaar voor verkeerde contracten op de loer ligt. Ondanks de tegenslagen denkt Nelis nog niet aan stoppen. "Wat het leuk maakt, is dat het heel creatief is. Jij bepaalt waar mensen gewoon heel veel plezier van gaan hebben. Mensen spelen de games, ze gaan er om lachen, ze vinden het leuk, ze raken erbij betrokken. Ja, dat kan iets heel goeds in dat opzicht betekenen."



Vr en educatie

"We zijn op veel gebieden vooruitstrevend, niet allen hier, maar ook internationaal", vertelt Nelis. "We zijn heel actief op het gebied van vr (virtual reality)." Het zogenoemde virtual realitiy is een nieuwe manier van gaming, waarbij de speler gebruikt maakt van een soort bril waardoor het lijkt alsof je echt in het spel zit.



"Gaming wordt in Nederland steeds groter. Het gaat niet alleen maar om leuk spelletjes spelen. Het wordt ook steeds vaker op scholen gebruikt. Ook bij het sporten, om bewustzijn te creëren over gezonde levensstijl of bij wat je wel en niet eet. Daarin spelen wij steeds een grotere rol", besluit Nelis.