Exitpoll: drie Drenten in de Tweede Kamer

ASSEN/DEN HAAG - Volgens een definitieve exitpoll van Ipsos blijkt dat Drenthe in de Tweede Kamer door drie Drentse Kamerleden wordt vertegenwoordigd.

Volgens de exitpoll van Ipsos, in opdracht van NOS en RTL, blijkt dat de VVD met 31 zetels de grootste partij is. Dat betekent dat nummer 23 op de lijst, Erik Ziengs uit Assen, in de Tweede Kamer terechtkomt.Ook plaatsgenoot Agnes Mulder, nummer dertien op de lijst van het CDA, hoeft zich geen zorgen te maken. Het CDA is samen met de PVV en de D66 de tweede partij van het land.Voor Wim-Jan Renkema uit Meppel, nummer zestien op de lijst van GroenLinks, wordt het spannend. GroenLinks behaalde in de exitpoll een historisch aantal van zestien zetels. Aan de hand van voorkeursstemmen kan Renkema nog uit de Kamer worden gehouden.Harm Brouwer uit Eelderwolde komt niet in de Kamer. De nummer 31 van de PvdA beleeft een dramatische avond, omdat zijn partij op negen zetels staat: een historische nederlaag van 29 zetels.