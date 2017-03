Prognose: twee Drenten in de Tweede Kamer

ASSEN/DEN HAAG - Volgens de laatste prognoses van het ANP vertegenwoordigen twee Drenten onze provincie straks in de Tweede Kamer.

De VVD lijkt met 32 zetels de grootste partij te worden. Dat betekent dat nummer 23 op de lijst, Erik Ziengs uit Assen, in de Tweede Kamer terechtkomt.Ook plaatsgenoot Agnes Mulder, nummer dertien op de lijst van het CDA, hoeft zich geen zorgen te maken. Het CDA is samen met de PVV en de D66 de tweede partij van het land met ongeveer negentien zetels.Wim-Jan Renkema uit Meppel, nummer zestien op de lijst van GroenLinks, lijkt net buiten de boot te vallen in de laatste prognose. Die partij koerst nu af op vijftien zetels. Het blijft nog spannend voor Renkema. Hij moet wachten op de definitieve uitslag en de verdeling van restzetels.Harm Brouwer uit Eelderwolde keert niet terug in de Kamer. De nummer 31 van de PvdA beleeft een dramatische avond, omdat zijn partij op negen zetels staat: een historisch verlies van 29 zetels.