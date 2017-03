Drenthe koos: VVD de grootste in bijna alle Drentse gemeenten

ASSEN - De verkiezingen zijn in Drenthe gewonnen door de VVD. Alleen in de gemeente Hoogeveen werd het CDA de grootste. In de gemeente Emmen zijn nog niet alle stemmen geteld.

De drie grootste partijen in Drenthe zijn de VVD (20,6 procent), het CDA (14,5 procent) en de PVV (11,3 procent). Het gat met de SP, die op 11,1 procent van de stemmen mocht rekenen, is klein.De PvdA heeft in Drenthe bijna twee derde van haar kiezers verloren. Dat is een historisch verlies. In alle gemeenten heeft ook regeringspartij VVD wel wat ingeleverd, toch is die partij de grootste in Drenthe.GroenLinks is de grootste groeier in onze provincie. De partij zag het aantal stemmers verviervoudigen. Stemden in 2012 nog 5.352 Drenten op GroenLinks, nu deden 20.226 mensen dat. De partij komt daarmee op 8,1 procent van de stemmen.Ook D66 is fors gegroeid. Kon de partij in 2012 nog rekenen op bijna 6 procent van de stemmen, nu stemde bijna 11 procent van de Drenten voor die partij.Bekijk in het kaartje hieronder precies hoe er is gestemd.De opkomstcijfers zijn nog niet bekend, doordat in Emmen nog steeds geteld wordt. Wel is duidelijk dat dit jaar flink meer mensen zijn gaan stemmen. Het percentage komt waarschijnlijk ruim boven de 80 procent uit. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen ging 76,9 procent van de kiezers naar de stembus.