VVD grootste in bijna alle Drentse gemeenten

Rutte tijdens de verkiezingsavond (foto: ANP / Jerry Lampen)

ASSEN - De verkiezingen zijn in Drenthe gewonnen door de VVD. Alleen in de gemeente Hoogeveen werd het CDA de grootste. In de gemeente Emmen zijn nog niet alle stemmen geteld.

In alle gemeenten heeft de VVD wel wat ingeleverd, toch is de partij de grootste in Drenthe. De PvdA heeft in Drenthe hard verloren. In alle gemeenten leverde de partij meer dan 20 procent in ten opzichte van de verkiezingen in 2012.



GroenLinks is in bijna alle gemeenten in Drenthe de grootste groeier. In meerdere gemeenten verviervoudigde de steun voor de partij in vergelijking met 2012.



De opkomstcijfers zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit jaar meer mensen zijn gaan stemmen dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen.



