Kamerlid Ziengs (VVD): We hebben goed gescoord

DEN HAAG - VVD-Kamerlid Erik Ziengs is ontzettend blij met de goede score van de VVD. De Assenaar staat op plek 23 op de VVD-lijst en keert zeker terug in de Tweede Kamer.

"Ik had erop gerekend gezien de peilingen, maar ik ben ontzettend blij dat we goed gescoord hebben. We hebben weliswaar verloren, maar we zijn nog steeds de grootste partij. En ik had niet verwacht dat er zo'n groot verschil zou zijn met de andere partijen. Het was dan ook een groot feest gisteravond."Over een mogelijke coalitie laat Ziengs zich niet uit."We hebben het er nog niet over gehad. We moeten eerst kijken waar de raakvlakken van de partijen liggen, wat we samen kunnen doen en waar kunnen we samenwerken. Laten we de onderhandelingen afwachten.""We kunnen als VVD in ieder geval weer het voortouw nemen in het samenstellen van een regering. Met een regeerakkoord dat ook rekening houdt met de belangen van het Noorden. Dus we kunnen weer aan de slag."Ziengs noemt het jammer dat er waarschijnlijk maar twee Drenten in de Kamer komen. "Het is wat weinig, maar het is niet anders. Ik heb altijd oog gehad voor het Noordelijk belang en dat zal zo blijven. Daar waar je vandaan komt blijf je altijd extra alert op."