PVV is met afstand grootste partij in Emmen

Geert Wilders van de PVV (foto: Robin Utrecht/ANP)

EMMEN - De Partij voor de Vrijheid (PVV) is in de gemeente Emmen de grote winnaar. Dat is opvallend, want in bijna alle Drentse gemeenten won de VVD.





Provinciebreed staat de PVV op derde plek met 12,9 procent van de stemmen.



PVV landelijk tweede

De partij van Geert Wilders lijkt op dit moment de tweede partij in de Tweede Kamer te worden. Volgens een voorlopige prognose van het ANP na het tellen van 93,3 procent van de stemmen komt de PVV uit op twintig zetels.



