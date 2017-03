Agnes Mulder (CDA): Ik ben ontzettend blij met die zes zetels erbij

Agnes Mulder (foto: ANP/Lex van Lieshout)

DEN HAAG - Agnes Mulder uit Assen keert terug als Kamerlid voor het CDA. De partij won zes zetels en komt in totaal op 19 zetels.

"Ik ben ontzettend blij met die zes zetels erbij. Dat is een hartstikke mooi resultaat."



Volgens Mulder is de winst het resultaat van vier jaar hard werken. "We zijn vier jaar geleden gaan bouwen en hebben laten zien wat voor soort Nederland wij willen doorgeven aan de volgende generaties en dat heeft men gewaardeerd."



Buma

Mulder is tevreden over de rol van lijsttrekker Sybrand Buma. "Ik denk dat Buma het uitstekend heeft gedaan. Ik ben heel blij met hem. Mensen kenden hem nog niet en moesten een beetje aan hem wennen. Ze hebben hem gezien zoals hij echt is. En dat hij het goed voor heeft met ons allemaal."



Energiedossier

Voor Drenthe wil Mulder zich onder meer inzetten voor het energiedossier. "Het gaat nog lang niet goed op het gebied van verdeling van de lusten en de lasten. Dan kijk ik alleen maar naar de windmolens in Drenthe en de gaswinning in Groningen. Daar ligt een opgave voor ons. Ook wat betreft hernieuwbare energie natuurlijk, dat is ook belangrijk voor Drenthe."



Mulder wil zich ook inzetten voor de werkgelegenheid. "Er moet iets veranderen op het gebied van arbeidsrecht. Mkb-ondernemers durven geen mensen aan te nemen in verband met het doorbetalen van ziektegeld bijvoorbeeld. Daar ligt ook een taak."