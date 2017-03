Verkoop van afvalverwerker Attero afgeblazen

WIJSTER - De verkoop van afvalverwerker Attero met een vestiging in Wijster aan Chinese kopers is op het laatste moment afgeblazen, meldt De Telegraaf op basis van ingewijden.

De Chinese kopers leken bereid bijna één miljard euro te betalen, maar Chinese autoriteiten hebben de deal gefrustreerd. Daarna heeft de huidige eigenaar, investeringsmaatschappij Waterland, besloten niet te verkopen.Naar verluidt hadden drie Chinese partijen interesse in Attero. Maar door nieuwe strenge restricties van de Chinese overheid voor kapitaal dat het land uitgaat bij overnamedeals, vielen twee partijen af.De derde geïnteresseerde bleef tot en met februari aan de deal werken maar kreeg uiteindelijk geen toestemming. Ook was volgens de krant de hoogte van het bod van deze partij een stuk lager dan de minimum vraagprijs van 850 miljoen euro.Attero werd in 2013 geprivatiseerd. Daarvoor was het bekend als Essent Milieu en eigendom van dezelfde 116 gemeenten en 6 provincies die ooit eigenaar waren van energiebedrijf Essent.