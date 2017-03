Harm Brouwer (PvdA) en Wim-Jan Renkema (GroenLinks) niet in de Tweede Kamer

DEN HAAG - PvdA-kamerlid Harm Brouwer uit Paterswolde keert niet terug in de Tweede Kamer. En ook aspirant-Kamerlid voor GroenLinks Wim-Jan Renkema uit Meppel haalt het bijna zeker niet.

De PvdA kelderde landelijk van 38 naar 9 zetels. Harm Brouwer stond op plek 31 op de kieslijst.Ondanks het verlies van de PvdA ziet Brouwer toch positieve kanten. "Wat goed is aan gisteren is dat er veel mensen naar de stembus zijn gegaan, dat er veel over politiek is gepraat en dat Nederland geen populistisch land is geworden.""Het vervelende voor ons is dat de kiezer niet heeft begrepen wat de PvdA de afgelopen vier jaar heeft gedaan", aldus Brouwer. "En dat stelt heel erg teleur. Ik denk dat vier jaar geleden heel veel mensen op ons gestemd hebben om ervoor te zorgen dat er geen VVD-kabinet kwam. En dat hebben ze ons nu kwalijk genomen. Ze voelen zich verraden."Wim-Jan Renkema staat 16 op de lijst van van GroenLinks. De partij staat nu op 14 zetels en dat zou betekenen dat Renkema niet in de kamer komt. "Het is natuurlijk nog een voorlopige uitslag, want er komen nog restzetels, maar ik denk dat de kans groot is dat ik net naast die kamerzetel ga grijpen", aldus Renkema."Dat is wel een teleurstelling, want ik ging er wel voor. Maar wie weet komt GroenLinks in het kabinet en dan bestaat de kans dat ik alsnog de Tweede Kamer in ga", zegt Renkema.RTV Drenthe ging gisteren stemmen met Wim-Jan Renkema en zijn dochter Anne-Roos: