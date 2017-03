N48 bij Dedemsvaart weer open na afsluiting

DEDEMSVAART - Automobilisten die vanmorgen over de N48 reden, moesten tussen Dedemsvaart en Ommen rekening houden met vertraging.

Door een ongeluk was de weg op dat traject in beide richtingen dicht, vanwege bergingswerkzaamheden. De problemen waren rond half negen vanmorgen voorbij.De oorzaak van het ongeluk dat gebeurde op de N48 is niet bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.