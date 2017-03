Wit poeder in kelder Nieuw-Schoonebeek blijkt zout

De zakken met het witte poeder (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

NIEUW-SCHOONEBEEK - Het witte poeder dat maandag werd gevonden tijdens de invallen in Nieuw-Schoonebeek is zout. Het zout zat in zakken en was bedekt met zand. Dat meldt de politie.





Verdachten nog vast

In totaal zijn vijf mensen opgepakt, onder wie een man van 49 uit Nieuw-Schoonebeek. Hij geldt als hoofdverdachte in de zaak. Ook zijn spullen als auto's in beslag genomen. Tijdens de inval in Nieuw-Schoonebeek zijn in een kelder ook hoeveelheden wit poeder gevonden, naar nu blijkt dus zout.



Volgens de politie zitten alle vijf verdachten nog vast. Wat ze tijdens de verhoren hebben verklaard, kan de politie nog niet zeggen.



Miljoenen euro's

Een melding van banken bij de politie leidde maandag tot de inval in Nieuw-Schoonebeek, maar ook op andere plekken. Het viel de banken op dat er minstens tien miljoen euro werd rondgepompt tussen bankrekeningen in Nederland en Zuid-Amerika.



