'Een knikker rolt vanzelf van het midden van de kamer naar de kant'

Hotel Spoorzicht in Loppersum (foto: Google streetview)

LOPPERSUM - Cees de Vries uit Tynaarlo zit met de handen in het haar. Twee jaar geleden kocht hij met zijn vrouw hotel Spoorzicht in het Groningse Loppersum. Midden in het aardbevingsgebied.

De Vries heeft grootse plannen met het monumentale pand. Maar door de aardbevingen komen die vooralsnog niet van de grond.



"Door de aardbevingen is het pand flink verzakt en staat de vloer bol", zegt De Vries. "Het midden ligt tien centimeter hoger. Een glazen knikker rolt vanzelf van het midden van de kamer naar de kant."



"Toen ik het pand kocht, wist ik natuurlijk dat er aardbevingsschade was in de vorm van scheuren. En die is trouwens keurig door de NAM hersteld", vertelt De Vries. "Maar de hele problematiek van versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied was toen nog niet bekend. En zolang het pand niet is versterkt, kan ik niet investeren."



"En dingen duren lang", aldus de Vries. "Er gaat heel veel gebeuren, maar dat kost tijd door de enormheid van het probleem. Duizenden gebouwen moeten worden versterkt. Ik wil het hele pand opknappen, maar zolang ik niet weet hoe ons pand versterkt moet worden, kan ik geen investering doen."



Cees de Vries hoopt binnen een half jaar meer duidelijkheid te krijgen.