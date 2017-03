Vrijwilligers brengen territorium steenuil in kaart

Een steenuil (foto: pixabay.com)

DWINGELOO - In de omgeving van Dwingeloo zijn vrijwilligers bezig om in kaart te brengen hoe het met de steenuilen in het gebied gaat.

Dat doen ze onder meer met een lokroep vanaf hun mobiele telefoon. Door het geluid te laten horen, hopen ze dat mannetjessteenuilen gaan terugroepen. Op die manier kunnen de vrijwilligers in kaart brengen hoe groot het territorium van de beestjes is.



Volgens Okko Vos van de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe zitten de meeste steenuilen in het zuidwesten van onze provincie. "We hebben in Zuidwest-Drenthe zo'n vijftig broedparen. In heel Drenthe zijn dat er rond de honderd. We proberen nu voor elkaar te krijgen dat ze wat meer naar Midden-Drenthe toe trekken. We moeten nog een nieuwe werkgroep oprichten en daar zoeken we nog vrijwilligers voor."



Om het aantal steenuilen te laten toenemen in onze provincie, zijn de vrijwilligers ondertussen ook druk bezig om nestkastjes op te hangen.



Het aantal steenuilen in ons land neemt weer wat toe. Het zijn er nu zo'n zes- tot achtduizend. Eind jaren zeventig waren er bijna geen uilen meer in ons land.