Stelling: Twee Drenten in de Kamer is te weinig

ASSEN - De kruitdampen van de verkiezingen zijn opgetrokken. De VVD is landelijk de grootste partij geworden met 33 zetels. Ook in Drenthe stemden de meeste mensen op de VVD.

De PvdA is de grote verliezer. Die partij gaat van 38 naar 9 zetels. In Drenthe verloor de PvdA bijna driekwart van haar aanhang.Voor de verkiezingen zaten er drie Drenten in de Tweede Kamer. Dat worden er nu twee: Agnes Mulder (CDA) en Henk Ziengs (VVD), allebei uit Assen.Wat vindt u: zijn de belangen van Drenthe met twee Kamerleden voldoende behartigd in Den Haag, of komt onze provincie er veel te bekaaid van af?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.In de stelling van gisteren vroegen we u of u ging stemmen. Meer dan 95 procent van de mensen was dat van plan. Bijna 5 procent niet. In totaal reageerden 1.879 mensen op de stelling.