Hoger beroep om verhandelen exclusieve drank door Catawiki

ASSEN - De Koninklijke SlijtersUnie legt zich niet neer bij een besluit van de rechter dat het Asser veilinghuis Catawiki gewoon exclusieve whisky's en cognac mag verhandelen.

De Slijtersunie gaat daarom in hoger beroep. De organisatie spande een rechtszaak aan tegen de gemeente Assen, omdat die zou verzuimen in te grijpen.Volgens de Koninklijke SlijtersUnie heeft Catawiki een slijtersvergunning nodig. Maar de rechter oordeelt van niet. Catawiki verstrekt namelijk niet zelf drank aan kopers, maar biedt andere mensen ruimte om spullen te verkopen. Die redenatie gaat er bij de SlijterUnie niet in."De rechtbank geeft geen enkele uitleg waarom de aankoop door particulieren van sterke drank via veilingen hierop uitgezonderd zou zijn", meldt Marc Houben van de Koninklijke SlijtersUnie.