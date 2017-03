Nieuwe koers voor Theater De Tamboer

Theater De Tamboer (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De Tamboer in Hoogeveen legt maar honderd voorstellingen vast voor het begin van het komend seizoen.

Het theater wil zoveel mogelijk van kwartaal tot kwartaal bekijken welke voorstellingen populair zijn om zodoende meer bezoekers te trekken.



Veel actueler

Directeur Jan Werkhoven denkt dat de koerswijziging een positief effect gaat hebben op het aantal bezoekers. "Je wordt veel actueler. Vergelijk het met mode. Vroeger was twee jaar van tevoren wel duidelijk wat het ging worden. Nu brengen kledingketens per maand een nieuwe collectie. Dat wisselt razendsnel. Of kijk naar een restaurant. Daar boek je toch ook niet een jaar van te voren?"



"Een jaar of vijf geleden legde De Tamboer tot wel 230 voorstellingen per jaar vast aan het begin van het seizoen", zegt Werkhoven. "De afgelopen jaren is die werkwijze langzamerhand losgelaten. Dat is de behoefte van het publiek."



10.000 kaartjes per jaar

Afgelopen jaar trok De Tamboer ongeveer 90.000 bezoekers, terwijl er 75.000 verwacht werden. Komend seizoen hoopt het theater verder te stijgen naar 100.000 kaartjeskopers door nog beter in te spelen op de behoefte van het publiek.



Werkhoven: "Als er een populaire voorstelling is, boek je hem direct in. Meestal hebben de gezelschappen wel speeltijd over. Natuurlijk willen zij graag zekerheid hebben en zullen ze proberen zoveel mogelijk van te voren vast te leggen. Maar nu kunnen wij bekijken hoe goed die voorstellingen lopen."



Bezoekers mogen meedenken

De Tamboer doet een oproep aan bezoekers mee te denken over de programmering in het jaar dat het theater vijftig jaar bestaat. "We willen voorstellingen en artiesten boeken die Hoogeveen echt wil zien. Laat ons daarom vooral weten wat je graag in De Tamboer wilt bezoeken, de deur staat altijd open."

Door: Hielke Meijer Correctie melden