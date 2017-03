Vrouw gewond bij auto-ongeluk in Wapserveen

WAPSERVEEN - Bij een ongeluk op de Schipslootweg in Wapserveen is een vrouw gewond geraakt.

De automobiliste kwam in botsing met een andere auto. Haar wagen sloeg over de kop. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. In haar auto zaten ook twee honden. Die zijn door de dierenambulance opgehaald.



Voor zover bekend raakten er geen andere mensen gewond bij het ongeluk. De oorzaak wordt nog onderzocht.