Koninklijke onderscheiding voor brandweervrijwilliger uit Beilen

Brandweervrijwilliger Bert Winters is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Bert Winters, vrijwilliger van de brandweer Midden-Drenthe, is vanavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De 54-jarige Winters heeft tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer Midden-Drenthe een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van waarnemend burgemeester Ton Baas.



Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn activiteiten en inzet voor de vrijwillige brandweer. Winters was van 1 juli 1984 tot 1 oktober 2016 lid van de brandweer in Beilen. "Winters heeft zich door studie en inzet bekwaamd tot gespecialiseerd manschap, bevelvoerder en postchef", aldus de gemeente.



"Winters staat te boek als een man met een ‘brandweerhart’ en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid in Beilen en in de regio", laat de gemeente weten.



Naast deze koninklijke onderscheiding zijn nog zes vrijwilligers van de brandweer in het zonnetje gezet vanwege hun trouwe dienst aan de brandweer variërend tussen de 12,5 jaar en 35 jaar.