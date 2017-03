Shovelmachinist Graan verwerking M/V

We zoeken een medewerker die met een shovel graan gaat verwerken. Met de shovel wordt een mengapparaat gevuld en moeten er enkele componenten aan worden toegevoegd. Na het mengen wordt het product opgeslagen met de shovel en vervolgens wordt dit product op een vrachtwagen met de shovel geladen.

Het betreft een uitzendcontract van 40 uur per week voor langere tijd.Toelichting dienstverband: Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50+. Zij worden van harte uitgenodigd te solliciteren.De werklocatie is ZUIDWOLDE DR.Functie eisen: Er komt een nauwkeurige boekhouding bij kijken voor het bijhouden van inkomende en uitgaande producten. Het is geen zwaar werk en de persoon moet zelfstandig kunnen werken en is veel alleen. Bij gebeleken geschiktheid hele jaar rond werk voor lange tijd.Stuur uw CV naar: werkgeversservicepunt-drenthe@uwv.nl Vacature: 1404617