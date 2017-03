Henk Brink: Twee Drentse Kamerleden niet te weinig

ASSEN - Gedeputeerde Henk Brink (VVD) is niet bang dat de belangen van Drenthe onvoldoende worden behartigd, omdat er maar twee Drentse politici in de Tweede Kamer komen.

"Twee Drentse Kamerleden hoeft niet te weinig te zijn. Wij als college en gedeputeerden zullen niet alleen die twee Kamerleden voeden, maar we zoeken ook zelf contact met het kabinet. Dat deden we altijd en dat zullen we ook blijven doen", aldus Brink.VVD'er Erik Ziengs uit Assen en CDA'er Agnes Mulder uit Assen keren terug in de Kamer. Harm Brouwer (PvdA) uit Paterswolde krijgt niet weer een plek in de Kamer, vanwege het grote verlies van zijn partij.Brinks partij, de VVD, kwam als grote winnaar uit de bus bij de Tweede Kamerverkiezingen. "Ik denk dat felicitaties wel op zijn plek zijn als je na een moeilijke tijd toch op afstand de grootste partij bent", zegt Brink daarover.De gedeputeerde heeft al nagedacht over mogelijke coalities in ons land. "Voor alle coalities is iets te zeggen. VVD is de grootste en die moet er dus normaal gesproken gewoon in. CDA of D66 zou daar goed bij kunnen passen. Dan is er de vraag of je over links gaat. Indat geval kun je dat doen met GroenLinks, dat wel een winnaar is tijdens deze verkiezingen. Maar aan de andere kant kun je kiezen voor de ChristenUnie met gedoogstuen van de SGP. Dat laatste zou mijn voorkeur hebben."De verkiezingen hebben weinig invloed op de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de koning in Drenthe, denkt Brink. "Er komt een profielschets en ik verwacht dat de Drentse samenleving mee mag doen. Ook Provinciale Staten spelen een hoofdrol. Het zit hem niet in partijen, maar vooral in de mens."