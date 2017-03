Emmen staat bovenaan met aantal WW-uitkeringen

EMMEN - In de gemeente Emmen blijft het aantal mensen met een WW-uitkering onverminderd hoog. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Acht procent van de beroepsbevolking in de grootste gemeente van onze provincie heeft een uitkering. Daarna volgen de gemeenten Borger-Odoorn en Hoogeveen.In totaal hadden 14.938 Drenten een uitkering in februari. Dat is iets meer dan in de maand ervoor. Toen hadden 14.393 mensen een uitkering.In ons land zit op dit moment gemiddeld 4,7 procent van de beroepsbevolking in de WW. In Drenthe is dat gemiddeld 6,1 procent.