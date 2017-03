Spooknotabende hoort in hoger beroep opnieuw celstraf

In hoger beroep werden opnieuw celstraffen geëist (foto: pixabay.com)

LEEUWARDEN/ASSEN - Voor drie mannen van 42, 51 en 62 jaar uit Heerhugowaard, Assen en de oudste zonder woonadres, dreigt een celstraf van anderhalf jaar.

In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie deze straf, omdat de mannen op grote schaal spooknota's verstuurden. Dit gebeurde in de periode van juni 2008 tot eind januari 2009.



Als twee druppels water

De drie werden in december 2012 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot anderhalf jaar cel en gingen in hoger beroep. Nu, ruim vier jaar later, hangt deze straf hen nog steeds boven het hoofd.



De mannen zouden facturen hebben gemaakt die exact leken op facturen van de Kamer van Koophandel. Alleen de naam was anders: 'Kantoor voor Klanten', die voor het gemak werd verkort naar KvK. De lay-out, het kleurgebruik en het logo leken echt. In de brief werd gerept over een nieuw bankrekeningnummer. Dit deden de verdachten volgens het OM expres om bij de ondernemers de schijn te wekken dat het hier ging om de jaarlijkse inning van de bijdrage voor de Kamer van Koophandel.



Onderschept

Het lag in de bedoeling om 1,4 miljoen brieven met facturen aan ondernemers in Nederland te sturen. Een distributiebedrijf kreeg de opdracht om 400.000 stuks vanuit Groningen te verspreiden. Uiteindelijk werden 530 ondernemers misleid en betaalden zij de rekening van 149 euro. De Kamer van Koophandel werd overstelpt met vragen en meldingen. De rest van de verspreiding kon hierdoor en door de media-aandacht worden voorkomen.



De uitspraak is over twee weken.