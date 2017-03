Opvallend veel PVV-stemmers in dorpen rond Emmen

De PVV werd de grote winnaar in de gemeente Emmen (foto: Frits Emmelkamp)

EMMEN - In vijf delen van de gemeente Emmen is opvallend veel op de PVV gestemd. De partij van Geert Wilders is in Emmen de grote winnaar geworden met 18,6% van de stemmen.





In de Emmer wijk Rietlanden is juist opvallend weinig op de PVV gestemd. Uit de cijfers blijkt verder dat vooral in de stembureaus in zorgcentra een hoog percentage gestemd heeft op de PVV. In de dorpen Nieuw-Weerdinge, Klazienaveen-Noord, Emmer-Compascuum en Zwartemeer en in de Emmer wijk Emmermeer was het aantal PVV-stemmers relatief hoger dan in andere delen van de gemeente.