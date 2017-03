PvdA-Kamerlid Harm Brouwer: We hebben op te veel paarden gewed

Tweede Kamerlid Harm Brouwer gaat weer aan het werk bij de gemeente (foto RTV Drenthe)

EELDERWOLDE - Het was voor PvdA-Kamerlid Harm Brouwer uit Eelderwolde raar wakker worden vanmorgen. Dat hij niet opnieuw in de 'bankjes' terecht komt, wist hij. Maar dat zijn partij zo door het stof moet, dat had hij niet verwacht.

Brouwer was twee maal vervanger van een Kamerlid tijdens zwangerschapsverlof. Daarna zat hij op een vaste plek in de Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hij staat ook op de kandidatenlijst van de PvdA op een 31ste plek. Een plek die geen recht geeft op een zetel. De PvdA haalde woensdag tijdens de verkiezingen maar negen zetels.



Wij zijn gewoon afgestraft voor het Nederland uit de crisis helpen

Drenthe was altijd een PvdA bolwerk. Dit bolwerk brokkelde in 2012 tijdens de verkiezingen een beetje af. En het bolwerk is nu in 2017 helemaal gesloopt. "Wij zijn er op afgestraft dat we vier jaar ontzettend ons best gedaan hebben om Nederland er weer bovenop te brengen. En onze partner VVD is daar behoorlijk goed uit gekomen. Wij krijgen alle klappen."



Brouwer kan wel een reden bedenken waarom het voor zijn partij zo fout is gegaan. "Je ziet dat onze traditionele achterban op het platteland is afgehaakt, net als in de steden. En dat terwijl we ook daar zwaar hebben ingezet op de interculturele samenleving. Wij als PvdA'ers willen een mooie wereld waarin we heel veel dingen tegelijk willen. Het is de vraag of dat wel hanteerbaar blijft. Ik worstel daarmee."



PvdA moet niet in een nieuwe regering

Brouwer vindt dat zijn partij niet in een nieuwe regering moet stappen. "Daar voorlopig even niet mee bezig zijn. En daarna moeten we als partij echt kijken wat onze koers moet worden en niet wedden op te veel paarden." De inwoner van Eelderwolde denkt aan een hechte samenwerking met partijen op links. "Links is nu ook bijzonder klein geworden."



Harm Brouwer gaat weer aan het werk bij een gemeente. Hij wil ook weer gaan studeren. De Tweede Kamer zit er voorlopig niet meer in.

Door: Andries Ophof Correctie melden