Collectie Brands lijkt weer op de oude woning van Jans Brands

Museum Collectie Brands (foto: archief RTV Drenthe)

NIEUW-DORDRECHT - Museum Collectie Brands is verbouwd en opnieuw ingericht. De oude boerderij van verzamelaar Jans Brands is teruggebracht naar de sfeer van de tijd dat hij er nog woonde.

Het museum heeft de oude vitrines vervangen door aardappelkistjes die aan de muur hangen. Daarin worden de vele spullen uit de verzameling van Brands tentoongesteld.



"Nieuw is dat we met thema's werken", vertelt voorzitter Hank Peters. "Zo hebben we een ruimte ingericht dat gaat over dood en rouw. Brands is begrafenisondernemer geweest en verzamelde zo heel veel spullen."



Verschillende onderdelen

De collectie van Brands is opgebouwd uit verschillende onderdelen van zijn verzameling. Zo zijn er ook oude munten en penningen te zien, grafzerken en gewichten en meetinstrumenten. Ook is de geschiedenis van Brands' familie en het ontstaan van het museum te zien.



De vrijwilligers van Collectie Brands zijn nog een week bezig met het verbouwen en opnieuw inrichten. Vrijdag 24 maart is de officiële opening.

Door: Ineke Kemper Correctie melden