Neven vrijgesproken van gewelddadige overval in Assen

ASSEN - Twee neven van 25 en 27 uit Groningen en Amsterdam zijn vrijgesproken van een gewelddadige overval in Assen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van negen maanden.

De mannen werd verweten dat zij in september 2014 twee broers in Assen in hun woning overvielen om een zak cocaïne te bemachtigen. Daarbij zou zijn geschoten en vond een steekincident plaats. Voor de rechters is het te onduidelijk wat er in de woning aan de Zwartwaterweg is gebeurd.De neven kwamen bij de woning van de broers voor een drugsdeal. Er ontstond een vechtpartij waarbij de zak cocaïne scheurde. Het witte poeder vloog door de kamer. De broers zeiden dat de Amsterdammer met een pistool schoot. Daarop zouden de broers met een mes hebben gestoken.Uit het dossier is niet duidelijk geworden wie nu schoot en wie met een mes heeft gestoken. Wel vond de rechtbank bewezen dat de 27-jarige Amsterdammer vals geld op zak had. Hier voor kreeg de man een celstraf van drie maanden opgelegd.