Renovatie woningen Meerveld in Emmen gaat definitief door

EMMEN - De woningen aan de Emmalaan en Meerveld in Emmen krijgen zo snel mogelijk een nieuw dak. Dat meldt woningcorporatie Lefier.

Ook de gevels en vloeren worden aangepakt. Gisteren zijn de bewoners ingelicht over het plan voor de renovatie tijdens een bewonersavond. Er waren volgens de woningcorporatie zo’n zestig bewoners aanwezig.Lefier liet begin februari nog in een brief aan bewoners weten dat de hele aanpak flinke vertraging oploopt.Door het aanbrengen van een geheel nieuw dak moeten bewoners tijdelijk hun huis uit. "Gelukkig kunnen we hen diverse mogelijkheden bieden om tijdelijk ergens anders te wonen. We helpen bewoners waar we kunnen", aldus Elza Bulstra, woordvoerder van Lefier. Na de renovatie zijn de woningen flink opgeknapt en een stuk energiezuiniger.Lefier wil zo snel mogelijk starten, maar wellicht gooit een zwaluw of vleermuis nog roet in het eten. "Mogelijk zitten er beschermde diersoorten in de woningen. We zijn in overleg met de gemeente om te bepalen hoe we daarmee om kunnen gaan", zegt Bulstra.Werkzaamheden aan de vloer kunnen volgens Bulstra waarschijnlijk al in mei starten. Een maand eerder zijn huisbezoeken gepland bij alle individuele bewoners. "We willen alleen starten als minimaal vijftig procent van de bewoners akkoord gaat. Ook kunnen bewoners aangeven of ze extra hulp nodig hebben tijdens de werkzaamheden."Deze week ontvangen de bewoners alle informatie in een uitgebreide nieuwsbrief, die mede namens de bewonerscommissies wordt verstuurd.