Cel voor autokraken in Tynaarlo en Assen

De autokrakers moeten zeven maanden de cel in (foto: pixabay.com)

TYNAARLO - Twee mannen van 21 en 26 jaar uit Utrecht en Driebergen-Rijsenburg zijn voor vijf autokraken in Tynaarlo en Assen veroordeeld tot zeven maanden cel.

De man uit Utrecht moet de volle zeven maanden uitzitten. De rechters hielden rekening met de persoonlijke omstandigheden van de oudere mededader; van zijn straf zijn twee maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 135 dagen cel en daarbij nog eens een half jaar voorwaardelijke celstraf.



Op heterdaad

De mannen werden in de vroege ochtend van 7 november op de A28 bij Zwolle aangehouden. Een gedupeerde uit Tynaarlo had het kenteken van de wagen doorgegeven. Dit slachtoffer was wakker geworden van het alarm van zijn bedrijfsauto. Hij zag dat het raampje van zijn wagen stuk was en ging de dieven achterna. Hij probeerde het duo klem te rijden, maar dat mislukte. De vluchtwagen werd later alsnog door de politie gestopt.



In die nacht waren in Tynaarlo drie auto's opengebroken die aan de Verlengde Nijverheidsweg stonden. Uit deze wagens waren telefoons, snoertjes en geld gestolen. Diezelfde nacht zijn ook nog eens twee auto’s gekraakt aan de Zeilmakerstraat en Borgstee in Assen. De rechters vonden, in tegenstelling tot de officier van justitie, dat de mannen ook deze inbraken op hun kerfstok hebben.