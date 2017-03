Organisaties optimistisch na verkiezingen: 'Drenthe staat er goed voor'

ASSEN/DEN HAAG - Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord en Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe kunnen zich goed vinden in de uitslag van de verkiezingen.

De VVD is opnieuw de grootste partij van Nederland geworden en ook de Drenten stemden het vaakst op de partij van Mark Rutte."Toen ik wakker werd, was ik tevreden over het resultaat van de verkiezingen. Wij denken dat met deze uitslag, de Nederlandse kiezer heeft gekozen voor stabiliteit. Dat is echt belangrijk voor het ondernemersklimaat. Ondernemers willen graag investeren, dat doen ze met meer plezier en daadkracht in een stabielere omgeving", zegt Zwiers.Volgens Zwiers is deze uitslag ook goed nieuws voor de provincie. "Drenthe en Noord-Nederland staan er ook goed voor. Wij zien goede kansen om mensen die niet mee kunnen doen, mee te kunnen trekken in die betere vooruitzichten. Wat dat betreft ben ik optimistisch over de toekomst."Hoekstra is naar eigen zeggen positief optimistisch. "Maar we moeten niet te vroeg juichen, want welk Kabinet gaat gevormd worden en wat wordt de agenda voor de komende vier jaar? Mijn blijdschap schort ik liever op. In de Zuidoosthoek van Drenthe zit bijvoorbeeld wel een stuk van zorg. Er zijn ook mensen die niet profiteren, juist daar moeten we investeren in de kwaliteit van die gebieden.""Voor Noord-Nederland is het belangrijk dat het zich positioneert als regio voor de gastransitie. Daar liggen wel kansen voor Noord-Nederland. Laten we met elkaar die Noordelijke agenda ook maken richting de Kabinetsformatie. Ook met VNO-NCW", zegt Hoekstra.Zwiers is het met Hoekstra eens als het gaat om energietransitie. "Wij zien daar grote mogelijkheden in het energieneutraal maken van woningen, in het omzetten van wind- en zonne-energie in groene waterstof en het vervolgens laten rijden van treinen op die groene waterstof. Ondernemers zijn zich bewust van de kansen die er zijn voor de regio."Zwiers pleit verder voor het binnenhalen van het klimaatinstituut. "Probeer dat nou in Noord-Nederland te krijgen. Ik zou Noord-Nederland willen oproepen: ga daarmee aan de slag en zorg dat het voor elkaar komt!""Wij hechten verder ook veel belang aan het aanpassen van de wetgeving, waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen. Elke werkgever wil iemand dolgraag een vast contract aanbieden, maar heeft schrik om dat te doen. Als we die angst kunnen wegnemen, moet u eens zien wat er met de werkgelegenheid mogelijk is, ook in Zuidoost-Drenthe", besluit Zwiers.