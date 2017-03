Asser politiek wil Mannes van stille dood redden

ASSEN - Wethouder Maurice Hoogeveen moet vanavond in de gemeenteraad van Assen met hele goede antwoorden komen over het afwijzen van kunstwerk Mannes bij het nieuwe station. Zo niet, dan komt er een motie die de hond moet redden.

Het afgewezen kunstwerk Mannes, de levensgrote zwarte houten hond bij het station van Assen, blijft de gemoederen bezighouden. Na protest van de winnende ontwerpers die een schadeclaim indienen, en van de Asser kunstwereld, komt politiek Assen in verzet.Vanavond stelt VVD-raadslid Martin Rasker in de raad van Assen kritische vragen over het besluit van het college om de kunstopdracht op het allerlaatste moment weer in te trekken. Rasker doet dat namens de andere oppositiepartijen SP, CDA, GroenLinks, OpAssen, maar ook namens collegepartij PvdA. OpAssen stelde al eerder vragen, maar de antwoorden zijn voor de partijen onbevredigend.De gemeente trok bijna 450.000 euro uit, voor een fraai kunstwerk bij het nieuwe stationsgebouw. Maar het college van B en W trok begin dit jaar de kunstopdracht weer in, terwijl een speciaal daarvoor ingestelde kunstcommissie al gekozen had voor het ontwerp van het kunstenaarscollectief Nio en Sefarijn.Het gaat om een zes meter hoge, zwarte houten hond, met tv-schermen in zijn buik waarop beelden van Assen te zien zullen zijn en er komen dampwolken uit het beest als kinderen de hond Mannes aanspreken. Het kunstwerk is voorzien van sensoren. Ook zijn er nog twee lichtkunstwerken, waarvan één in de autotunnel.Het college trok de opdracht terug, omdat het gekozen ontwerp te onderhoudsgevoelig zou zijn en ze bang is dat het kunstwerk geen lange levensduur heeft. Ook zou het onvoldoende draagvlak hebben.Zowel vanuit de ontwerpers en de kunstcommissie, als de Asser kunstwereld is boos gereageerd. Die willen allemaal Mannes en snappen niet dat het college het project zomaar ineens afwijst.Hun protest krijgt nu bijval vanuit de lokale politiek. VVD-raadslid Martin Rasker snapt er niets van, hoe het college met deze kunstopdracht is omgesprongen. "Er is een kunstcommissie met deskundigen ingesteld, die hierover een oordeel moest vormen. Ze komen met een unaniem advies, en dan trek je alles weer in? Die commissie benoem je toch niet voor niets?", zo zegt de VVD'er.Volgens Rasker heeft de politiek zich inhoudelijk niet te bemoeien met kunst. "Kunst moet juist discussie oproepen. Of het mooi of lelijk is, daar gaan wij niet over." Ook vindt Rasker het merkwaardig dat het college stelt dat er geen draagvlak onder de bevolking is. "Maar dat is helemaal niet gepeild. Het mag ook niet eens, omdat het een Europese aanbesteding is. Gebruik het dan niet als argument."Ook vindt het VVD-raadslid het vreemd dat het college als argument gebruikt dat kunstwerk Mannes 'te onderhoudsgevoelig' zou zijn. "Ik heb begrepen dat de ontwerpers het onderhoud de eerste tien jaar voor hun rekening nemen. Daar kun je toch verder goede afspraken over maken. En elk kunstwerk vergt onderhoud. Waarom is het hier dan een probleem."VVD'er Rasker wil mede namens de andere partijen vanavond opheldering van wethouder Hoogeveen over de gang van zaken. Komt die er niet, dan komen de partijen met een motie op tafel, waarschuwt Rasker. "De boodschap daarvan is helder. Daarin dragen we de wethouder op om zich tot het uiterste in te spannen dat hond Mannes er toch komt. Daar gaan we voor."