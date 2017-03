Nog geen paddentunnels bij Gasselte door patstelling

De padden worden geholpen bij het oversteken (foto: Frits Emmelkamp) De padden op weg naar het water (foto: Frits Emmelkamp)

GASSELTE - Iedere ochtend en avond zijn vrijwilligers dit voorjaar weer in touw om padden en kikkers veilig naar de overkant te brengen bij Gasselte. Dat terwijl de betonnen paddentunnels al klaar liggen, zodat de beestjes zelf een veilige oversteek kunnen maken.

De werkzaamheden aan de paddentunnels zijn nog niet begonnen, omdat Staatsbosbeheer en de gemeente Aa en Hunze nog aan het onderhandelen zijn.



Geen wegbeheerders

De Bosweg en Houtvester Jansenweg bij het Oude Hemelriek zijn eigendom van Staatsbosbeheer, maar als het aan die organisatie ligt niet lang meer. "We zijn natuurbeheerders en geen wegbeheerders", zegt boswachter Martijn Harms.



Paddenschermen

De gemeente Aa en Hunze wil de wegen wel overnemen, maar dan moet Staatsbosbeheer met geld over de brug komen. "Als wij een weg overgedragen krijgen, moet het niet zo zijn dat we direct de portemonnee moeten trekken om achterstallig onderhoud weg te werken", aldus wethouder Henk Heijerman.



De afgelopen week heeft Staatsbosbeheer ruim zevenhonderd meter extra paddenschermen laten plaatsen. De padden komen daardoor ook na het paringsritueel op weg naar huis niet meer onder voorbij razende auto's terecht. Het nieuwe scherm is deels betaald door de gemeente Aa en Hunze.



'Zwaar werk'

Langs het scherm zijn emmers ingegraven in de grond, waar de dieren in vallen als ze langs het scherm op zoek gaan naar een opening. Vrijwilligers laten de padden en kikkers aan de andere kant van de weg weer los. "Het is zwaar werk, maar we doen het graag", zegt Ruud van de Vliet van de paddenwerkgroep. Die groep is iedere avond en ochtend bezig om de dieren veilig naar de overkant te brengen.



Grote paddentrek

Ieder jaar steken tussen de drie- en vierduizend padden de Bosweg en Houtvester Jansenweg bij het Oude Hemelriek over. De dieren trekken dan van hun leefgebied naar het gebied waar ze paren en waar de vrouwtjes eitjes leggen. Het is een van de grootste paddentrekken van ons land.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden