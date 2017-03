Kinderen van militairen krijgen speciale medaille voor steun vanaf thuisfront

De onderscheiding wordt door niemand minder dan generaal der strijdkrachten Tom Middendorp opgespeld (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ASSEN/HAVELTE - Tweehonderd militairen, waarvan de meeste uit Havelte komen, zijn vandaag onderscheiden. De medaille werd uitgereikt aan alle militairen die onlangs op uitzending zijn geweest.

Sergeant Rolf uit Assen, gelegerd in Havelte, is één van de militairen die werd onderscheiden. "Het is een waardering vanuit defensie voor het feit dat je op uitzending bent geweest", vertelt Rolf. "Om dat te laten zien, krijg je dus een medaille."



Steun van het thuisfront

Naast alle militairen, kregen ook alle kinderen een medaille. "Dat vind ik een hele goede zaak, want het thuisfront heeft het soms zwaarder dan de militairen die op uitzending zijn", vertelt de sergeant uit Assen. Defensie deelt de medailles aan alle kinderen van militairen uit die op uitzending zijn geweest. Als steuntje in de rug, volgens de militairen, maar ook als blijk van waardering.



De hoogste baas

Speciaal voor de gelegenheid werd commandant der strijdkrachten Tom Middendorp ingevlogen. Hij speldde bij een aantal kinderen, waaronder die van de sergeant en zijn vrouw, de bijzondere kindermedaille op. "Hij is de hoogste baas", vertelt de achtjarige Sepp, zoon van Rolf. Zenuwachtig was hij niet toen de allerhoogste legerbaas van Nederland de insigne door zijn shirt stak.



Zware tijden

De laatste periode was Rolf een half jaar op missie in Afghanistan. Een half jaar weg bij zijn gezin. "Ja, een half jaar alleen is wel heel lang, met pittige momenten erin. Vooral verjaardagen die zonder Rolf gevierd werden en zomervakantie die ik alleen heb gehouden met de kinderen", vertelt zijn vrouw Monique. Ze probeert in zijn afwezigheid veel leuke dingen te doen met de kinderen en dat lukt, want de kinderen waarderen de inzet van hun moeder.



Ondanks de soms moeilijke periodes, blijft het gezin vooruit kijken. "Ja, ik weet dat dit erbij hoort en in die zin ben ik het ook niet anders gewend. Ik leerde Rolf kennen als militair zijnde. En ja, dit is ons leven", besluit Monique.