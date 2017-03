Thijs Oosting scoort en plaatst zich voor EK

Thijs Oosting (rechtsonder met nummer 15) foto: Hendrik Oosting

VOETBAL - Emmenaar Thijs Oosting heeft zich met Oranje onder 17 geplaatst voor het Europees Kampioenschap in Kroatië.

De Drent, die afgelopen zomer van FC Emmen de overstap maakte naar de jeugdopleiding van AZ, won vanavond in Uden met zijn leeftijdsgenoten met 3-2 van Wit-Rusland. Door die zege is het team van bondscoach Kees van Wonderen zeker van de EK-eindronde in mei.



Eerste interlandgoal

Oosting zorgde na zestien minuten voor de 1-0 voorsprong. Het betekende zijn eerste interland-treffer. De 16-jarige middenvelder was voor rust ook dichtbij de 2-0, maar zag zijn inzet op de lat belanden. In de tweede helft verdubbelde Feyenoorder Achraf el Bouchataoui de marge. Invaller Kiryl Kirylenka deed vervolgens iets terug voor de Wit-Russen. Ajax-spits Daishawn Redan maakte de 3-1 en Kirylenka maakte het opnieuw spannend door voor 3-2 te zorgen. Oranje gaf de overwinning echter niet meer weg.



Zondag nog tegen Italië

Het eindtoernooi in Kroatië staat in mei op het programma. Zondag wacht voor Nederland in Groesbeek het laatste duel tegen de Italianen, dat donderdag won van België (1-0).

Door: Niels Dijkhuizen