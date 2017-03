Emmen werkt toe naar ruimere openingstijden oude dierenpark

EMMEN - Emmen kijkt naar de mogelijkheden om de openingstijden van het oude dierenpark in Emmen te verruimen. Op dit moment kunnen bezoekers van 9 tot 5 door het park lopen.

"Is het een idee om die tijden mee te laten liften met de zonsondergang?", vraagt CDA-raadslid Dirk van Dijken zich vanavond af.Van Dijken stelt die vraag omdat hij merkt dat er steeds meer initiatieven in het park komen. "Ik noem een Toolbox , het is wellicht handig om voor dat soort bedrijven de sluitingstijd wat op te rekken", aldus het CDA-raadslid.Volgens wethouder Jisse Otter groeit het park inderdaad mee met de seizoenen. "Precies om wat u aangaf, er komen steeds meer initiatieven", aldus Otter. De wethouder voelt er zelfs wel wat voor om het park in zijn geheel helemaal open te houden. Volgens Otter moet er eerst wel goed gekeken worden naar wat dat te beteken heeft voor de veiligheid. "De noodzaak is er, maar met het oog op veiligheid moet je kijken welke maatregelen er aanvullend genomen moeten worden."