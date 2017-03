Waarom duurde het stemmen tellen in Emmen zo lang?

EMMEN - Hoe kan het dat het zo lang duurde voordat de gemeente Emmen met de uitslag van de verkiezingen kwam?

Dat vraagt de D66-fractie zich vanavond hardop af aan burgemeester Eric van Oosterhout. Emmen kwam als laatste gemeente met de verkiezingsuitslag "Natuurlijk, we zijn een grote gemeente, en zonder de inzet van vrijwilligers tekort te doen, maar wat is de oorzaak?", vraagt D66-fractievoorzitter Carmen Hoogeveen."We zijn niet van de competitie van wie het eerste klaar is", antwoordt burgemeester Van Oosterhout. "Het gaat dus niet om het tempo, maar om de zorgvuldigheid." Wel erkent hij dat ook hem het opviel dat het wat lang duurde voordat Emmen de uitslagen bekend maakte. Hij heeft daarom gevraagd om een rapportage over de gang van zaken."Nogmaals, ik hecht veel meer waarde aan kwalitatief goed werk. Mijn eerste waarneming is ook dat er niets bijzonders is gebeurd vannacht, maar dat er vooral veel aan dubbelcheck is gedaan", aldus Van Oosterhout. Hij geeft ook aan dat hij de gemeenteraad schriftelijk zal informeren over de gang van zaken tijdens het stemmen.Fractievoorzitter Hoogeveen snapt de zorgvuldigheid, "dat verwacht je toch immers van elke gemeente", en wacht de rapportage af. Wel benadrukt ze dat ze gehoord heeft dat er in de toekomst gekeken wordt naar het gebruik van stemmentellers en stemprinten. "Wij willen het college vragen of wij bovenaan het lijstje kunnen komen voor een pilot met deze stemmenteller en het stemprinten."Vanaf 2007 wordt er niet meer met een stemmachine gestemd, en dat zorgt voor veel extra werk voor de vrijwilligers. Van Oosterhout zag het zelf tijdens zijn ronde langs een aantal stembureaus in zijn nieuwe gemeente. "Als ik zie wat er 's avonds na het stemmen nog allemaal moet gebeuren. Mensen die op de knieën kruipen om stemmen te tellen. Dat is niet meer van deze tijd."De burgemeester ziet het voorstel van D66 dan ook zitten en zegt het mee te nemen in het overleg met het college.