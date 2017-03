Politie: Rijd niet over fietspad in Roden met de auto

Het fietspad in Roden wordt steeds meer gebruikt als sluiproute (foto: Pixabay.com)

RODEN - De politie roept inwoners van Roden op om niet met de auto over het fietspad te rijden. Het gaat om een fietspad dat de Sieland in Roden met de Terheijlsterweg in Nieuw-Roden verbindt.





Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, omdat het fietspad ook veel gebruikt wordt door kinderen. De politie meldt dat er de komende dagen misschien gecontroleerd gaat worden.



