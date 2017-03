Akkerbouwer uit Assen schrikt zich rot van strengere pachtregels

Dat de regels voor de pacht ineens veranderen, vindt akkerbouwer Geerts onbegrijpelijk (foto: Margriet Benak)

ASSEN - Akkerbouwer Dick Geerts uit Assen en meerdere pachters zien met angst en beven een dreigende aanscherping van de gemeentelijke pachtcontracten tegemoet. Geen roundup meer gebruiken betekent een forse aanslag op zijn bedrijfsvoering. "Dit kost me 10.000 euro op jaarbasis."

Geerts zei dit vanavond in de Asser gemeenteraad. Hij pacht al tien jaar zo'n 70 hectare agrarische grond van de gemeente. In totaal zijn er 120 pachtcontracten. Dat de regels voor de pacht ineens veranderen, vindt Geerts onbegrijpelijk. Voor de land- en tuinbouw is het onkruidbestrijdingsmiddel roundup niet verboden. Inmiddels wel voor particulieren.



Niet van geslapen

"Maar wij krijgen zomaar een brief van de gemeente, waarin de pacht even met 25 procent wordt verhoogd, en per 2018 zouden we ook geen gewasbeschermingsmiddelen meer mogen gebruiken. Ik heb er nachten niet van geslapen." Geerts snapt niet dat de gemeente zich met landelijke regelgeving rond het landbouwbeleid bemoeit.



Wethouder Ruud Wiersema wist nog niks van deze brief. Daarmee is de ambtenaar van pachtzaken vooruit gelopen op een motie van GroenLinks, SP, PvdA en OpAssen.



Drentsche Aa-water

Deze partijen willen dat voor het verpachten van 500 hectare agrarische grond strengere regels gaan gelden. Ze willen voorkomen dat er nog langer bestrijdingsmiddelen in het water van het Drentsche Aa-gebied stromen, wat ook als drinkwater wordt gebruikt. Ook willen ze lelieteelt verbieden.



'Driemaal nee'

Maar VVD, ChristenUnie en CDA vinden dat er al veel landelijke en Europese regelgeving is voor de boeren. Ze willen de landbouw niet nog meer beperkingen opleggen. VVD-fractievoorzitter Roald Leemrijse: "Als het aan de VVD ligt driemaal nee! Het is onverstandig om als gemeente afwijkend beleid voor de landbouwsector te hanteren", vindt Leemrijse.



Volgens akkerbouwer Geerts lijdt hij straks door de extra maatregelen een schadepost van zo'n 200 euro per hectare. Hij stelt dat het aantreffen van het bestrijdingsmiddel glyfosaat in het water van de Drentsche Aa niet de akkerbouw aan te rekenen is.



Over rug boeren

"Roundup werd ook gebruikt op verharde oppervlaktes, zoals gaslocaties. En ook particulieren mochten het spuiten. Bij regen spoelde het dan in sloten. Dat is straks afgelopen. Bij ons wordt roundup op zwarte grond gebruikt, en daardoor snel afgebroken. Het is in de akkerbouw een toegestaan middel. Waarom moet een gemeente over de rug van de boeren heen ineens andere regels gaan bedenken. We houden overal rekening mee, met spuitzones en akkerranden. En ook onze machines zijn aangepast. Wij hebben recht op meer respect en waardering."



Volgens akkerbouwer Geerts is er bij de gemeente weinig boerenverstand meer. "Vroeger hadden we een ambtenaar op grondzaken, die alle boeren kende die grond pachten. Daar had je dan overleg mee. Nu wisselt het personeel telkens, en krijg je zomaar een brief waarvan je nachten wakker ligt."



Motie aangehouden

De motie pacht werd na alle kritiek uiteindelijk aangehouden. Er volgt eerst overleg tussen de werkgroep duurzaamheid vanuit de gemeenteraad en de boeren die grond van Assen pachten. Daarna zal er opnieuw naar de motie gekeken worden.

Door: Margriet Benak