FC Emmen moet aanhaken in play-offstrijd

VOETBAL - De opdracht voor de spelers van FC Emmen morgenavond in de thuiswedstrijd tegen FC Oss is duidelijk: winnen. Alleen dan blijft de Drentse club op twee fronten strijden voor een plek in de play-offs.

Een gelijkspel of een nederlaag betekent dat de rol in de vierde en laatste periode is uitgespeeld. In dat geval blijft alleen een plek bij de eerste tien op de ranglijst over om een ticket te bemachtigen voor het toetje na het seizoen.Een plek bij de eerste 10 volstaat op dit moment om de play-offs te halen. Op die positie staat FC Emmen momenteel. Maar dan mag een club die onder de Drenten staat niet de laatste periodetitel pakken en op dit moment staat De Graafschap (en die club staat onder Emmen) wel bovenaan in de strijd om de vierde periode.Om niets aan het toeval over te laten zal Emmen dus nog een plek moeten stijgen, maar het gat met de huidige nummer 9 in de Jupiler League (RKC) is vijf punten.Winst tegen FC Oss is daarom geboden voor de mannen van trainer Dick Lukkien, die het zal moeten stellen zonder de geschorste Josimar Lima die maandag in Velsen-zuid tegen zijn vijfde gele kaart opliep. Zijn plek, in het hart van de defensie, wordt ingenomen door Nick Bakker. Aanvoerder Frank Olijve begint op de bank. Hij wordt gepasseerd, al is Lukkien wat genuanceerder. "Ik ben niet eens zo ontevreden over Frank, maar de laatste weken is het iets minder. Bovendien denken wij dat we met Oguzhan Turk een input kunnen geven aan ons spel, met name in balbezit."Tegenstander FC Oss is de nummer 17 in de Jupiler League en speelt de laatste wedstrijden van het seizoen nergens meer voor. Daarom is het ergens ook heel gek dat de clubleiding na de nederlaag van maandag (Oss verloor met 7-2 van Cambuur) per direct trainer Francois Gesthuizen wegstuurde. Zijn opvolger is assistent-trainer Klaas Wels. Ondanks de lage positie op de ranglijst heeft Oss wel de topschutter van de Jupiler League in de gelederen, namelijk Tom Boer die in 30 wedstrijden 28 keer scoorde.Telgenkamp; Loen, Bakker, Siekman, Aslan; Türk, Bos, Klok, Bannink; Zeefuik en PetersFC Emmen - FC Oss begint om 20.00 uur en vanaf dat moment kunt u de wedstrijd ook live volgen op Radio Drenthe en de liveblog op deze site.