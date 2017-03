LTO Varkenshouderij wil met nieuw kabinet beter landbouwbeleid

ASSEN - Als het aan de vakbond LTO Varkenshouderij ligt moet de verkiezingsuitslag een stap in de goede richting zijn voor een beter landbouwbeleid.

Volgens de vakbond is er in de politiek in de afgelopen vier jaar bar weinig gedaan voor de landbouw, meldt RTV Oost "In Den Haag heeft de laatste jaren een politieke wind gewaaid, die voor veel boeren desastreus is geweest", aldus Eric Douma van de organisatie. Samen met de Nederlandse Vakbond Varkenshouders maakt Douma zich sterk voor een nieuw beleid."Wij willen onze bijdrage aan de economie en aan het bord van de burger graag blijven leveren. Dan is er wel ruimte nodig voor land- en tuinbouw om te kunnen blijven ontwikkelen."Douma noemt het blijven ontwikkelen tegenover RTV Oost 'van levensbelang'. "Elke dag eet u. Daar zorgen die boeren en tuinders voor. Vandaar dat het woord levensbelang wel zeker aanwezig is."Ook zocht de vakbond de interactie met voorstanders van het nieuwe beleid, door op Twitter mensen op te roepen de hashtag #PlanBoer te gebruiken.