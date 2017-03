Hurry Up tegen Lions, Aalsmeer of Houten in beker

De selectie van Hurry Up

HANDBAL - Hurry Up stuit in de halve finale van de landelijke beker op Aalsmeer, LIONS of Houten. Aalsmeer bereikte net als de Zwartemeerders afgelopen dinsdag al de laatste vier. Daar kwam vanavond LIONS en Houten bij.

Regerend bekerwinnaar LIONS won van Volendam met 35-24, terwijl Houten met 33-25 te sterk was voor Quintus.



Dinsdag is de loting voor de halve finale.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden