Velzing terug bij De Treffers: volgend jaar kampioen worden

TAFELTENNIS - Hendrikus Velzing keert drie jaar na zijn vertrek terug bij tafeltenisvereniging Itass DTK'70, beter bekend als De Treffers in Klazienaveen. De 59-jarige Klazienavener wordt voorzitter van de Topsportcommissie van de eredivisieclub.

