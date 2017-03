Omstreden hond Mannes komt toch bij het station in Assen

ASSEN - Het kunstwerk Mannes, de levensgrote zwarte houten hond, komt toch bij het nieuwe station in Assen.

Een aangenomen motie in de gemeenteraad heeft het kunstwerk vanavond gered: 25 voor en 6 tegen.VVD-raadslid Martin Rasker stelde vanavond in de raad van Assen kritische vragen over het besluit van het college om de kunstopdracht op het allerlaatste moment weer in te trekken. Rasker deed dat namens de andere oppositiepartijen SP, CDA, GroenLinks, OpAssen, maar ook namens collegepartij PvdA. OpAssen stelde al eerder vragen, maar de antwoorden waren voor de partijen onbevredigend De gemeente trok bijna 450.000 euro uit voor een fraai kunstwerk bij het nieuwe stationsgebouw. Maar het college van B en W trok begin dit jaar de kunstopdracht weer in, terwijl een speciaal daarvoor ingestelde kunstcommissie al gekozen had voor het ontwerp van het kunstenaarscollectief Nio en Sefarijn.Het gaat om een zes meter hoge, zwarte houten hond, met tv-schermen in zijn buik waarop beelden van Assen te zien zullen zijn en er komen dampwolken uit het beest als kinderen de hond Mannes aanspreken. Het kunstwerk is voorzien van sensoren. Ook zijn er nog twee lichtkunstwerken, waarvan één in de autotunnel.