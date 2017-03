Dzemidzic van ACV naar HZVV, selectie MSC krijgt vorm

Transfernieuws bij de twee Drentse hoofdklassers

VOETBAL - Transfernieuws bij de twee Drentse hoofdklassers, ACV en MSC. Bij ACV vertrekt Sander Dzemidzic. De 19-jarige aanvaller maakt de overstap naar de huidige koploper in de zaterdag 1e klasse E: HZVV uit Hoogeveen.

Dzemidzic maakte vorig zomer nog de overstap van Achilles 1894 naar ACV, waar hij dit seizoen vooral een reserverol heeft. Tot nu toe scoorde hij 1 keer in competitieverband voor de huidige koploper in de zaterdaghoofdklasse B.



Raben van Zuidwolde naar MSC

Stef Raben speelt in het nieuwe seizoen voor zondaghoofdklasser MSC uit Meppel. De lange aanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, komt over van vv Zuidwolde waar hij bezig is aan zijn eerste seizoen.



De 26-jarige kopsterke spits, die in Staphorst woont, speelde daarvoor drie seizoenen bij DESZ in Zwartsluis. Eind 2012, begin 2013 trainde Raben al een periode mee bij MSC. Ook maakt hij zijn opwachting in in drie oefenduels. Tegen Heerenveen, SVBO en Beilen scoorde hij vier keer.



Met de komst van Stef Raben krijgt de selectie van MSC steeds verder vorm. Eerder maakten Danny Bijlsma, Milan van der Weide, Bram Tijink, Joël Huiskes, Kaj van Duuren en Justin Benjamins bekend bij MSC te blijven. Razi Kanseyo (dit seizoen Berkum/Dieze West) en Jeffrey Stenvert (nu nog HODO_ spelen na de zomer ook voor MSC.

Door: Niels Dijkhuizen