Automobiliste rijdt liftschacht in

De auto belandde op het dak van de lift (foto: Persbureau Meter)

OOSTERWOLDE - In Oosterwolde is gisteravond een automobiliste met haar wagen in een parkeergarage naar beneden gevallen in een liftschacht.

De bestuurster reed met haar auto door een dichte roldeur. De autolift was beneden en de automobiliste was op een hogere verdieping. De auto maakte een koprol en belandde op het dak van de lift.



De vrouw werd uit de auto gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe ze eraan toe is. Vanwege de ernst van de situatie, kwam ook een traumahelikopter naar Oosterwolde.



De parkeergarage maakt deel uit van een appartementencomplex. De lift in de garage brengt de auto's van bewoners naar boven en naar beneden.