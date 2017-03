Stelling: De PvdA heeft geen toekomst

ASSEN - Heeft de Partij van de Arbeid (PvdA) nog toekomst na de grote nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen? De PvdA viel terug van 38 naar negen zetels.

Partijprominent Rob Oudkerk pleitte bij Radio Noord voor opheffing van de PvdA. Hij noemt de nederlaag van de sociaal-democraten 'historisch, maar totaal niet onverwacht'. "De SDAP is vroeger ook opgeheven en daar kwam de PvdA uit voort. Misschien komt er een nieuwe sociaaldemocratische beweging, die mensen aan zich weet te binden", aldus Oudkerk.De kritiek van Oudkerk staat niet op zichzelf. Onder anderen vertrekkend PvdA-Kamerlid Jan Vos haalt hard uit naar de top van zijn partij. "Onze partijvoorzitter wilde terug naar de 19e eeuw, terwijl we leven in de 21e eeuw", schrijft de politicus in een brief aan de Volkskrant Het vertrekkend Kamerlid richt zijn pijlen niet alleen op voorzitter Hans Spekman, maar ook op lijsttrekker Lodewijk Asscher. Die gedroeg zich in zijn ogen als 'een regent uit de vorige eeuw'. Vos omschrijft de cultuur van de partij verder als 'ambtelijk, bureaucratisch en bestuurlijk'.Zit er volgens u toekomst in de PvdA, of kan de partij misschien beter worden opgeheven?